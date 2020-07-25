"Краковия" обыграла "Лехию" и выиграла Кубок Польши
"Краковия" обыграла "Лехию" и выиграла Кубок Польши.
В финальном матче клуб в овертайме обыграл соперника со счетом 3:2.
Победный гол забил Матеуш Вдовяк.
"Краковия" впервые в своей истории стала обладателем Кубка Польши.
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