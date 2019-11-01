Крал кратко подытожил выход "Спартака" в 1/4 финала Кубка России
Хавбек "Спартака" Алекс Крал в инстаграме опубликовал пост после выхода своей команды в 1/4 финала Кубка России.
"Вперёд, в следующий раунд!" - написал игрок.
Напомним, вчера, 2 ноября, "Спартак" в домашнем матче обыграл "Ростов" (2:1) в 1/8 финала Кубка России. Оба гола забил Йордан Ларссон.
В следующем раунде красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 3 марта.
А еще: Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"| http://soccernews.ru
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