Крал кратко подытожил выход "Спартака" в 1/4 финала Кубка России

Теги спартак москваалекс крал

Крал кратко подытожил выход "Спартака" в 1/4 финала Кубка России

Хавбек "Спартака" Алекс Крал в инстаграме опубликовал пост после выхода своей команды в 1/4 финала Кубка России.

"Вперёд, в следующий раунд!" - написал игрок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s go to the next round!!➡️⚽️✊ #Spartak #Rostov #2:1 #RussianCup

Публикация от ALEX KRÁL (@alexkral.cz)

Напомним, вчера, 2 ноября, "Спартак" в домашнем матче обыграл "Ростов" (2:1) в 1/8 финала Кубка России. Оба гола забил Йордан Ларссон.

В следующем раунде красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 3 марта.

А еще: Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"| http://soccernews.ru
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