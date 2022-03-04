Крал может перебраться во Францию

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Крал может перебраться во Францию

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

"Монпелье" проявляет интерес к чешскому полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. 

В настоящее время хавбек выступает за "Вест Хэм" на правах аренды, но лондонцы, скорее всего, не будут его выкупать. При этом Крал не хочет возвращаться в "Спартак".

В нынешнем сезоне 23-летний Крал провел за "Вест Хэм" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

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