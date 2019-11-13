Крал нашёл позитив в вылете "Спартака" из еврокубков

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Крал нашёл позитив в вылете "Спартака" из еврокубков

Хавбек московского "Спартака" Алекс Крал считает, что вылет "красно-белых" из еврокубков помог его адаптации в команде.

"Конечно, Лига Чемпионов - это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжёлый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии. Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю - я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь", - сказал Крал.

Напомним, что летом "Спартак" купил чешского полузащитника у "Славии" за 12 миллионов евро.

Крал провёл 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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