Крал нашёл позитив в вылете "Спартака" из еврокубков
Хавбек московского "Спартака" Алекс Крал считает, что вылет "красно-белых" из еврокубков помог его адаптации в команде.
"Конечно, Лига Чемпионов - это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжёлый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии. Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю - я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь", - сказал Крал.
Напомним, что летом "Спартак" купил чешского полузащитника у "Славии" за 12 миллионов евро.
Крал провёл 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|М
|О
|1
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|16
|36
|2
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|16
|31
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|Ростов
|16
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|4
|ЦСКА Москва
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|16
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|Спартак Москва
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|Арсенал Тула
|16
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|Оренбург
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|Динамо Москва
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