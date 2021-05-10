Крал назвал причину, почему "Спартак" не смог опередить "Зенит" в РПЛ

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал поделился мнением о том, чего не хватило "красно-белым", чтобы опередить "Зенит" в Российской Премьер-Лиге.

"Сложно сказать. Возможно, "Спартаку" не хватило опыта, так как у нас молодая команда. Нам не удалось быть стабильными. Мы могли выдать отличную серию, но за ней следовали неудачи. А вот "Зениту" удавалось побеждать даже в тех матчах, когда они играли не лучшим образом", - приводит слова Крала Sport.cz.

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом России, а "Спартак" продолжает борьбу за второе место.

В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

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