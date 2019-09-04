Крал назвал "Спартак" промежуточным шагом перед переходом в топ-клуб

Новичок "Спартака" Алекс Крал признался, что рассматривает переход в московский клуб, как трамплин в карьере.

"Патрик Шик, Марек Сухи и Петр Чех должны были сделать промежуточный шаг, прежде чем перейти в топ-клуб. Для меня это будет "Спартак". Команда находится на высоком уровне и может помочь мне вырасти", - сказал чешский полузащитник.

Напомним, что "Спартак" купил Крала у "Славии" за 12 миллионов евро.

Контракт между 21-летним футболистом и "красно-белыми" рассчитан на пять лет.

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