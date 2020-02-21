Крал: "Не исключаю, что в "Спартаке" проведу всю карьеру или большую ее часть"

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Крал: "Не исключаю, что в "Спартаке" проведу всю карьеру или большую ее часть"

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал сказал, что мог бы провести в московском клубе большую часть карьеры. Об этом сообщает "RT на русском".

"Англия - моя маленькая мечта. Но я не исключаю, что в "Спартаке" проведу всю карьеру или большую ее часть. Все зависит от ситуации и момента", - сказал Крал.

21-летний игрок перешел в "Спартак" летом 2019 года за 12 миллионов евро из "Славии". Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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