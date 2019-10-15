Крал опубликовал видео первого гола за сборную Чехии

Хавбек "Спартака" Алекс Крал забил дебютный гол за сборную Чехии во встрече с Северной Ирландией (2:3) в товарищеском матче.

21-летний хавбек забил мяч на 68-й минуте.

В рамках отбора Евро-2020 Чехия занимает 2 место в группе A, имея в активе 12 баллов.

В московский "Спартак" футболист перешел вначале сентября этого года.

А еще: Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче| http://soccernews.ru