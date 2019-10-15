Крал опубликовал видео первого гола за сборную Чехии

Теги чехияалекс крал

Крал опубликовал видео первого гола за сборную Чехии

Хавбек "Спартака" Алекс Крал забил дебютный гол за сборную Чехии во встрече с Северной Ирландией (2:3) в товарищеском матче.

21-летний хавбек забил мяч на 68-й минуте.

В рамках отбора Евро-2020 Чехия занимает 2 место в группе A, имея в активе 12 баллов.

В московский "Спартак" футболист перешел вначале сентября этого года.

А еще: Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кавани может вернуться в Италию

Кавани может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов