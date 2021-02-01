Крал останется в "Спартаке"

Московский "Спартак" не намерен расставаться с полузащитником Алексом Кралом текущей зимой.

По информации "Р-Спорт", "красно-белые" могут рассмотреть предложения о трансфере чеха летом, но остаток нынешнего сезона он проведет в столичной команде.

Ранее сообщалось, что в приобретении 22-летнего хавбека заинтересован "Вест Хэм".

В этом сезоне Крал сыграл за "Спартак" 20 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро.

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