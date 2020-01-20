Крал прокомментировал интерес "Ньюкасла"

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Крал прокомментировал интерес "Ньюкасла"

Хавбек "Спартака" Алекс Крал рассказал, что думает об интересе к нему со стороны "Ньюкасла". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что за 21-летнем футболистом следят скаут английского клуба.

"Я читал новости об этом. но мой агент ничего не говорил. Он у меня хороший, сразу бы мне все сообщил. Когда возникают какие-либо предложения, он мне тут же звонит. Если не позвонил, значит говорить не о чем. Но если скауты "Ньюкасла" следят за мной - пусть. Это еще ничего не значит", - сказал Крал.

Полузащитник перешел в московский "Спартак" в начале осени 2019 года. За это время он участвовал в 9 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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