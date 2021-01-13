Крал прокомментировал слухи о переходе в АПЛ и рассказал о планах
Хавбек "Спартака" Алекс Крал ответил на слухи о возможном переходе в "Вест Хэм".
"Чешские СМИ упоминали о заинтересованности в моих услугах со стороны англичан, но я официальной информации не получал, ничего про это не знаю. На данный момент я являюсь частью "Спартака", я полностью сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу команде. Клуб сам решит продавать меня или нет.
Конечно, я мечтаю играть в АПЛ, мне нравится их футбол. Однако, пока я в "Спартаке" - и это главное", — рассказал Крал в беседе с корреспондентом "Sport24"
В сезоне 2020/2021 в составе москвичей 22-летний чех провел 19 матчей.
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