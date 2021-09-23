Крал прокомментировал свой дебют за "Вест Хэм"

Фото инстаграм Алекса Крала

Полузащитник Алекс Крал, перешедший в конце августа на правах аренды из "Спартака" в "Вест Хэм", остался доволен своим дебютом за "молотобойцев".

23-летний футболист впервые сыграл за лондонскую команду против "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Английской Лиги.

"Вот это вечер! Мой дебют и отличная победа команды! Мы вышли в следующий раунд!" - написал Крал в инстаграме.

В 1/8 финала Кубка Лиги "Вест Хэм" сразится с "Манчестер Сити".

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