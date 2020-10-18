Крал рассказал, что думает о новичке "Спартака" Мозесе

Хавбек "Спартака" Алекс Крал рассказал, что думает о новичке команды Викторе Мозесе.

"Он присоединился к команде утром. Но, на мой взгляд, сразу неплохо влился и адаптировался. Видно, что это хороший футболист, умеющий работать с мячом и работать спокойно. Мозес нам сильно помог во втором тайме", - цитирует игрока СЭ".

Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.

29-летний футболист в пятницу прилетел в Москву и уже провёл первую тренировку с новой командой.

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