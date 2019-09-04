Крал рассказал, как проходили переговоры по его трансферу в "Спартак"

Теги спартак москваалекс кралславия прага

Крал рассказал, как проходили переговоры по его трансферу в "Спартак"

Новичок "Спартака" Алекс Крал поведал, как проходили переговоры по его трансферу в московский клуб.

"Президент "Славии" Тврдик рассказал мне, что увеличивал трансферную стоимость четыре раза за три дня. Он также говорил, что клуб не нуждается в деньгах. Однако если учесть то, за сколько они приобрели меня, его разум подсказывал продать меня", - заявил Крал.

Напомним, что "Спартак" заплатил за футболиста 12 миллионов евро.

Читайте также: "Славия" пожелала удачи Кралу в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов