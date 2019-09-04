Крал рассказал, как проходили переговоры по его трансферу в "Спартак"

Новичок "Спартака" Алекс Крал поведал, как проходили переговоры по его трансферу в московский клуб.

"Президент "Славии" Тврдик рассказал мне, что увеличивал трансферную стоимость четыре раза за три дня. Он также говорил, что клуб не нуждается в деньгах. Однако если учесть то, за сколько они приобрели меня, его разум подсказывал продать меня", - заявил Крал.

Напомним, что "Спартак" заплатил за футболиста 12 миллионов евро.

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