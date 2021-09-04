Крал рассказал о стрессовом состоянии из-за переговоров "Спартака" и "Вест Хэма"

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Чешский полузащитник Алекс Крал признался, что был взволнован, когда "Вест Хэм" договаривался со "Спартаком" о его переходе.

"Я чувствую себя очень хорошо. У меня был небольшой стресс, ведь до последнего момента было непонятно, состоится ли сделка. Клубы вели переговоры в последний день трансферного окна.

Я очень рад, что удалось найти решение. Переход в "Вест Хэм" - большой вызов для меня, который я жду. АПЛ - один из лучших чемпионатов мира и один из самых сложных турниров", - сказал футболист в интервью пресс-службе "молотобойцев".

23-летний Крал перебрался в "Вест Хэм" на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

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