Крал: "Счастлив, что помог "Спартаку" голевой передачей"

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Крал: "Счастлив, что помог "Спартаку" голевой передачей"

Хавбек "Спартака" Алекс Крал высказался по поводу победного матча команды с "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

"В первом дерби сезона сумели завоевать 3 очка. Счастлив, что помог своей команде голевой передачей. Но главное, что мы можем отпраздновать рождение ребенка у нашего доктора!" - написал Крал в твиттере.

В этой встрече футболист отдал результативную передачу.

Не пропустите: "Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"| http://soccernews.ru
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