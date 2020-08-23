Крал: "Счастлив, что помог "Спартаку" голевой передачей"
Хавбек "Спартака" Алекс Крал высказался по поводу победного матча команды с "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.
"В первом дерби сезона сумели завоевать 3 очка. Счастлив, что помог своей команде голевой передачей. Но главное, что мы можем отпраздновать рождение ребенка у нашего доктора!" - написал Крал в твиттере.
The first derby this season managed +3️⃣✅ I’m happy I helped my team with an assist ⚽️ but mainly that we can celebrate the newborn baby of our doctor!♥️ @fcsm_official pic.twitter.com/OSFiuMVrZ0— Alex Král (@alexkralcz) August 23, 2020
В этой встрече футболист отдал результативную передачу.
Не пропустите: "Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"| http://soccernews.ru
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