Крал сказал, что Кононова и Тедеско сложно сравнивать

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Крал сказал, что Кононова и Тедеско сложно сравнивать

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал после победного матча с "Локомотивом" (3:0) рассказал, что думает о новом тренере красно-белых Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, немецкий специалист возглавил московский клуб 14 октября, сменив на посту Олега Кононова, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Когда новый тренер приходит в команду, климат внутри всегда немного меняется. У нас хорошая тактика и подготовка. Сравнивать Кононова и Тедеско сложно. Я не много матчей играл по руководством каждого. Нужно много исправить. Надеюсь, будем идти в таком же духе", - сказал Крал.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.

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