Крал: "Спартак" - самый большой клуб России"

Фото инстаграм Алекса Крала

Чешский полузащитник Алекс Крал ответил на вопросы о своём уходе из "Спартака" в "Вест Хэм".

"Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе "Вест Хэма", что они прислали официальное предложение в "Спартак". Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.

У меня много прекрасных воспоминаний о "Спартаке". Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!" - сказал Крал.

23-летний хавбек перебрался в "Вест Хэм" на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

За "Спартак" Крал выступал с 2019 года, сыграл 60 матчей и сделал 6 ассистов.

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