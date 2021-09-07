Крал: "Спартак" - самый большой клуб России"
Чешский полузащитник Алекс Крал ответил на вопросы о своём уходе из "Спартака" в "Вест Хэм".
"Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе "Вест Хэма", что они прислали официальное предложение в "Спартак". Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.
У меня много прекрасных воспоминаний о "Спартаке". Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!" - сказал Крал.
23-летний хавбек перебрался в "Вест Хэм" на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
За "Спартак" Крал выступал с 2019 года, сыграл 60 матчей и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Крал назвал игрока "Спартака", которого он бы забрал с собой в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
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