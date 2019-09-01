Крал: "Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня"

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Крал: "Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня"

Новый игрок "Спартака" Алекс Крал прокомментировал трансфер в московский клуб. Об этом он написал в своем твиттере.

"Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня", - написал футболист.

За трансфер 21-летнего чеха московский клуб заплатил 12 миллионов евро.

Крал является воспитанником "Славии". Он выступает в клубе с зимы 2019 года. За это время он сыграл в 29 матчах.

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