Крал: "Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня"

Новый игрок "Спартака" Алекс Крал прокомментировал трансфер в московский клуб. Об этом он написал в своем твиттере.



"Спасибо, "Спартак", за то, что поверил в меня", - написал футболист.



За трансфер 21-летнего чеха московский клуб заплатил 12 миллионов евро.



Крал является воспитанником "Славии". Он выступает в клубе с зимы 2019 года. За это время он сыграл в 29 матчах.

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