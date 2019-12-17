Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии

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Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии

Хавбек "Спартака" Алекс Крал стал четвертым в голосовании за лучшего футболиста Чехии, передает Idnes.

За полузащитника было отдано 387 голосов. На третьем месте оказался голкипер "Славии" Онджей Коларжу (448), вторую позицию занял вратарь "Севильи" Томаш Вацлик (603) и первым оказался полузащитник "Славии" Томаш Соучек (784).

Напомним, Крал перешел в "Спартак" из "Славии" в начале осени 2019 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник участвовал в 9 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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