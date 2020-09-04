Крал - в стартовом составе сборной Чехии на матч со Словакией

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Крал - в стартовом составе сборной Чехии на матч со Словакией

Хавбек "Спартака" Алекс Крал выйдет в стартовом составе на матч сборной Чехии со Словакией.

Состав сборной Чехии: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Дарида, Крал, Масопуст, Дочкал, Янкто, Гложек.

22-летний футболист выступает в "Спартаке" с сентября 2019 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.

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