Крал: "Верю, что РПЛ и "Спартак" сделают меня сильнее"

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Крал: "Верю, что РПЛ и "Спартак" сделают меня сильнее"

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал рассказал о своих впечатлениях от игры в составе "красно-белых" и выступления в РПЛ.

"Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за тёплый приём. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Не сказал бы, что российский чемпионат сильно отличается от чешского. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч. Я верю, что российская лига и "Спартак" сделают меня сильнее!

С каждой тренировкой чувствую себя лучше. Привыкаю к новой команде сам, а партнёры привыкают ко мне. Кроме того, я привык каждый день заниматься индивидуально и рад, что на базе "Спартака" для этого созданы отличные условия. Что касается критики за переезд в Россию, то я принял трудное, но продуманное решение. Смотрю не только в завтрашний день, а гораздо дальше. Да, сейчас я остался без Лиги Чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень. Уверен в этом.

"Спартак" - большой клуб. И если я проявлю себя здесь, это станет отличным фундаментом, чтобы двигаться дальше. Сейчас для меня очень важно освоиться в команде, заслужить своё место на поле. Критики могут говорить всё, что им хочется. Но для меня важнее мнения семьи, друзей, тренеров и всех тех, кто был со мной на протяжении карьеры", - сказал чешский хавбек.

Напомним, что "Спартак" купил 21-летнего Крала у "Славии" за 12 миллионов евро. Футболист заключил с "красно-белыми" пятилетний контракт.

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