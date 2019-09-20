Крал высказался о поражении "Спартака"

Хавбек "Спартака" Алекс Крал рассказал, что думает о поражении команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1). Об этом сообщает Sport24.

"В каком состоянии газон - не имеет значения. Он одинаковый для всех. Нам нужно создавать больше опасных моментов. С контролем мяча у нас все хорошо, однако нужно быть опаснее в штрафной площади.

Мы проиграли несколько матчей, но у нас сильная команда. Нам просто надо прибавлять в некоторый аспектах", - сказал Крал.

Отметим, что это 4-е к ряду поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 очков и 6 позиция.

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