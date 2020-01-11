Крал высказался о своей адаптации в "Спартаке"

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Крал высказался о своей адаптации в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал рассказал, как проходила его его адаптация в московском клубе. Об этом сообщает iSport.cz.

"Я не жалею о переходе. У меня никогда не появлялось таких мыслей. Сначала было нелегко, так как я не проходил предсезонную подготовку с командой. Но как только я адаптировался, я отлично вписался в команду. В команде много молодых игроков. Мы близки.

Мне нравится жизнь в Москве, я быстро акклиматизировался", - сказал Крал.

В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах за "Спартак", не отметившись результативными действиями.

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