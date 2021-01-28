Крал высказался о возможном переходе в клуб АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал прокомментировал слухи, сватающие его в английские клубы.

"Уеду ли я в Англию уже зимой? Без понятия, никто сейчас не знает. Всё может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить "Спартаку" и так далее.

Кстати, не исключаю вариант, при котором останусь в "Спартаке" до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что всё прекрасно, зачастую это всё равно лотерея", - сказал чешский хавбек.

Ранее сообщалось, что в приобретении игрока "красно-белых" заинтересован "Вест Хэм".

В текущем сезоне Крал сыграл за "Спартак" 20 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро.

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