Крал высказался о возможном переходе в один из английских клубов

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил, что он готов перейти в один из английских клубов.

"Думаю, что я готов к Англии. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со "Спартаком", и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом все возможно", - приводит слова Крала Eurostavka.

В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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