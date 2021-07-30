Крал высказался об интересе "Вест Хэма"
Фото: инстаграм Алекса Крала
Хавбек "Спартака" Алекс Крал отреагировал на слухи об интересе со стороны "Вест Хэма".
"Я ничего не знаю. У меня контракт со "Спартаком". Это самое главное. На данный момент я не получал никакой информации", - приводит слова Крала "Чемпионат".
Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне на счету Крала пять голевых передач в 31 матче.
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