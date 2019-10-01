Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака"

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Крал высказался об отставке Кононова из "Спартака"

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова.

"Конечно, я не ожидал, что моя карьера в "Спартаке" начнется так. Но учитывая неудовлетворительные результаты, отставка тренера была вопросом времени. Пока не знаю, кто возглавит клуб.

У нас не просто молодая команда, но и во многом обновившаяся. Летом в "Спартак" пришло много новичков.

Если команда не добивается успеха, то это вина тренера. Я верю, что у нашей команды огромный потенциал. Перерыв на матчи сборных может пойти нам на пользу", - приводит слова Крала Sport.cz.

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