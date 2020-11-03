Крал вызван в сборную Чехии

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Крал вызван в сборную Чехии

Хавбек "Спартака" Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ближайшие матчи команды. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

11 ноября Чехия сыграет с Германией в товарищеском матче. 15 ноября сборная встретится с Израилем в рамках Лиги наций, а 18 ноября в том же турнире сыграет со Словакией.

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