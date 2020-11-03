Крал вызван в сборную Чехии
Хавбек "Спартака" Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ближайшие матчи команды. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".
11 ноября Чехия сыграет с Германией в товарищеском матче. 15 ноября сборная встретится с Израилем в рамках Лиги наций, а 18 ноября в том же турнире сыграет со Словакией.
Алекса Крала вызвали в сборную Чехии! Нашему полузащитнику предстоит т̶о̶в̶а̶р̶и̶щ̶е̶с̶к̶и̶й̶ контрольный матч с Германией (11.11) и две игры в Лиге Наций с Израилем (15.11) и Словакией (18.11) ⚽️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 3, 2020
Hodně štěstí, Alex!
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