Хавбек "Спартака" Алекс Крал вызван в сборную Чехии на ближайшие матчи команды. Об этом сообщает пресс-служба "красно-белых".

11 ноября Чехия сыграет с Германией в товарищеском матче. 15 ноября сборная встретится с Израилем в рамках Лиги наций, а 18 ноября в том же турнире сыграет со Словакией.

Алекса Крала вызвали в сборную Чехии! Нашему полузащитнику предстоит т̶о̶в̶а̶р̶и̶щ̶е̶с̶к̶и̶й̶ контрольный матч с Германией (11.11) и две игры в Лиге Наций с Израилем (15.11) и Словакией (18.11) ⚽️



Hodně štěstí, Alex! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 3, 2020

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