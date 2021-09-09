Крал ярко высказался об уходе из "Спартака"
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Чешский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Алекс Крал тепло отозвался о своем бывшем клубе - московском "Спартаке".
"Хотелось бы сказать спасибо "Спартаку" за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел, и тем, кто присоединился позже!
Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими горжусь и никогда их не забуду!
Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись!
Их прощальное видео очень много для меня значит! Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России!
"Спартак" навсегда останется в моем сердце!" – написал Крал в инстаграме.
23-летний Крал выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 годы, провел за клуб 60 матчей и отдал шесть результативных передач. В летнее трансферное окно хавбек перешел в "Вест Хэм" на правах аренды за 5,2 миллиона евро с правом последующего выкупа.
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