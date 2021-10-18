Крал заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию

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Крал заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию

Фото инстаграм Алекса Крала

Хавбек лондонского "Вест Хэма" Алекс Крал выбыл из строя из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес подтвердил наличие COVID-19 у чешского легионера, который заразился, несмотря на вакцинацию.

Напомним, что в конце августа английский клуб взял в аренду полузащитника у "Спартака", однако за 1,5 месяца тот сыграл всего 1 матч.

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