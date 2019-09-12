Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак"

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Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак"

Новый игрока "Спартака" полузащитник Алекс Крал начал тренироваться на базе московского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перед началом занятия футболиста пропустили через традиционный коридор. Напомним, игрок недавно прибыл из расположения сборной Чехии.

"Меня отлично приняли. Я даже удивился, что было так атмосферно. Я в отличной форме, и в этом сезоне провел достаточно много матче. Я готов дебютировать за "Спартак" в эти выходные", - сказал Крал.

Напомним, что 21-летний футболист перешел в "Спартак" этим летом. Матч 9-го тура РПЛ с "Уралом" состоится 14 сентября.

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