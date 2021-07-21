Кралом вновь интересуются в АПЛ
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Лондонский "Вест Хэм" вновь проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" и сборной Чехии Алексу Кралу, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, английский клуб не собирается платить за игрока требуемые 23 миллиона евро. Такую сумму "Спартак" требовал за Крала на Евро-2020, но хабек выступил на турнире не слишком удачно. В связи с этим "Вест Хэм" надеется заполучить игрока дешевле.
В прошлом сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18