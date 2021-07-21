Кралом вновь интересуются в АПЛ

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Кралом вновь интересуются в АПЛ

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" вновь проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" и сборной Чехии Алексу Кралу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб не собирается платить за игрока требуемые 23 миллиона евро. Такую сумму "Спартак" требовал за Крала на Евро-2020, но хабек выступил на турнире не слишком удачно. В связи с этим "Вест Хэм" надеется заполучить игрока дешевле.

В прошлом сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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