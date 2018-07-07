Крамарич сравнял счет в матче с Россией

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Крамарич сравнял счет в матче с Россией

Сборная Хорватии быстро отыгралась в матче с Россией.

Голом отличился форвард хорватов Андрей Крамарич.

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