Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"
Хорватский нападающий Андрей Крамарич стал лучшим бомбардиром "Хоффенхайма" в Бундеслиге, сообщает официальный твиттер клуба.
Гол 27-летнего футболиста в ворота "Байера" в матче 27-го тура чемпионата Германии стал для него 47-м в турнире в составе "деревенских".
Это новый клубный рекорд. Крамарич превзошёл достижение полузащитника Сеяда Салиховича, в активе которого 46 мячей.
Крамарич выступает за "Хоффенхайм" с 2016 года, всего на его счету 55 голов и 25 ассистов в 123 матчах.
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|9
|Вердер Бремен
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|Герта
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