Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"

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Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"

Хорватский нападающий Андрей Крамарич стал лучшим бомбардиром "Хоффенхайма" в Бундеслиге, сообщает официальный твиттер клуба.

Гол 27-летнего футболиста в ворота "Байера" в матче 27-го тура чемпионата Германии стал для него 47-м в турнире в составе "деревенских".

Это новый клубный рекорд. Крамарич превзошёл достижение полузащитника Сеяда Салиховича, в активе которого 46 мячей.

Крамарич выступает за "Хоффенхайм" с 2016 года, всего на его счету 55 голов и 25 ассистов в 123 матчах.

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