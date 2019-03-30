Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"

Хорватский нападающий Андрей Крамарич стал лучшим бомбардиром "Хоффенхайма" в Бундеслиге, сообщает официальный твиттер клуба.

Гол 27-летнего футболиста в ворота "Байера" в матче 27-го тура чемпионата Германии стал для него 47-м в турнире в составе "деревенских".

Это новый клубный рекорд. Крамарич превзошёл достижение полузащитника Сеяда Салиховича, в активе которого 46 мячей.

Крамарич выступает за "Хоффенхайм" с 2016 года, всего на его счету 55 голов и 25 ассистов в 123 матчах.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2015-2019). | http://soccernews.ru