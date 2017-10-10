Крамарич: "Я счастлив и доволен своими двумя голами, и, конечно, я запомню их надолго"

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич пообщался с журналистами после матча отборочного цикла Чемпионата Мира со сборной Украины (2:0), в котором он забил два гола.

"Я счастлив и доволен своими двумя голами, и, конечно, я запомню их надолго. Но времени праздновать у нас нет, впереди ещё два важнейших для нашей команды матча в стыках.

Мы не паниковали при счёте 0:0, мы играли так, как планировали. Мы знали, что рано или поздно Украина даст нам шансы для взятия их ворот. И в итоге вся Хорватия теперь счастлива" – сказал форвард. | http://soccernews.ru