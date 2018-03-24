Кранчар покинул "Рейнджерс"

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Кранчар покинул "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Нико Кранчара.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Таким образом, 33-летний хорват стал свободным агентом и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.

Кранчар выступал за "Рейнджерс" с 2016 года, сыграл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. За сборную Хорватии сыграл 81 матч и забил 15 голов. 

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