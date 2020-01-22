Краневиттер близок к уходу из "Зенита"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в ближайшее время может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщает журналист Сантьяго Фуркад в своем Twitter.

Футболист уже прилетел в Мексику, чтобы пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера игрока составит около семи миллионов евро.

"Зенит" купил Краневиттера в 2017 году у мадридского "Атлетико" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за петербургский клуб четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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