Краневиттер близок к уходу из "Зенита"

Теги матиас краневиттерзенит санкт-петербургмонтеррейтрансферы

Краневиттер близок к уходу из "Зенита"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в ближайшее время может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщает журналист Сантьяго Фуркад в своем Twitter.

Футболист уже прилетел в Мексику, чтобы пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера игрока составит около семи миллионов евро.

"Зенит" купил Краневиттера в 2017 году у мадридского "Атлетико" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за петербургский клуб четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"

"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов