Краневиттер будет играть за "Зенит" под восьмым номером

Аргентинский новичок "Зенита" Матиас Краневиттер получил санкт-петербургском клубе восьмой номер.

"Это будет восьмой номер, мы уже договорились. Все вместе пришли к этому соглашению. Я выступал под этим номером за "Атлетико", это мой первый номер в Европе, так что это кое-что особенное для меня", - сказал Краневиттер в интервью "Зенит-ТВ".

Фото: Футболка Краневиттера.

Стоит отметить, что прежним владельцем этого номера был бразильский хавбек Жозе Маурисио, который покинул клуба летом.

Напомним, что 24-летний Краневиттер обошелся "Зениту" в 8 миллионов евро и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

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