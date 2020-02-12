Краневиттер был заменен из-за повреждения в первом матче за "Монтеррей"

Экс-игрок "Зенита" Матиас Краневиттер, который этой зимой на правах свободного агента перешел в "Монтеррей", в первом матче за новую команду получил травму.

Аргентинец вышел на поле с первых минут матча против "Сантос Лагуны" в Кубке Мексики, однако на 33-й минуте его заменили из-за повреждения.

О том, насколько серьезна травма игрока, станет известно после полного обследования.

А еще: Андронов рассказал, как ЦСКА удержал Игнашевича и Березуцких от перехода в "Зенит"| http://soccernews.ru