Краневиттер был заменен из-за повреждения в первом матче за "Монтеррей"

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Краневиттер был заменен из-за повреждения в первом матче за "Монтеррей"

Экс-игрок "Зенита" Матиас Краневиттер, который этой зимой на правах свободного агента перешел в "Монтеррей", в первом матче за новую команду получил травму.

Аргентинец вышел на поле с первых минут матча против "Сантос Лагуны" в Кубке Мексики, однако на 33-й минуте его заменили из-за повреждения.

О том, насколько серьезна травма игрока, станет известно после полного обследования.

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