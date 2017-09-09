Краневиттер: "Месси – великий футболист, но вполне земной человек"

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Краневиттер: "Месси – великий футболист, но вполне земной человек"Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер высказался о нападающем Лионелем Месси. По его словам, это действительно знаковая фигура в аргентинском футболе.

"У нас с Лео отличные отношения – вместе играли в важных матчах: Кубок Америки, отборочный турнир к чемпионату мира. Для меня это отличный опыт. Месси – великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный. Для нашей страны Лионель – самая важная и знаковая фигура, при этом в жизни он совершенно обыкновенный", - отметил он. 

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