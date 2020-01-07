Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма

Теги матиас краневиттерзенит санкт-петербургинтер майамитрансферы

Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма
Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер близок к переходу в "Интер Майами", сообщается в Twitter аргентинского журналиста Мати Мендиа.

Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что одним из владельцев американского клуба является Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист Краневиттер провел за "Зенит" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Иванович отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов