Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма



Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер близок к переходу в "Интер Майами", сообщается в Twitter аргентинского журналиста Мати Мендиа.

Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что одним из владельцев американского клуба является Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист Краневиттер провел за "Зенит" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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