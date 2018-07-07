Краневиттер может продолжить карьеру в Италии

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Краневиттер может продолжить карьеру в ИталииПолузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер близок к переходу в итальянский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

Футболистом интересуется "Аталанта", которая сделала предложение петербургскому клубу по трансферу 25-летнего аргентинца. 

Краневиттер играет за "Зенит" с 2017 года. В прошлом сезоне аргентинский полузащитник провел 21 матч в составе петербургской команды.

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