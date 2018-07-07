Краневиттер может продолжить карьеру в Италии
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер близок к переходу в итальянский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Футболистом интересуется "Аталанта", которая сделала предложение петербургскому клубу по трансферу 25-летнего аргентинца.
Краневиттер играет за "Зенит" с 2017 года. В прошлом сезоне аргентинский полузащитник провел 21 матч в составе петербургской команды.
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|Рома
|38
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|Интер Милан
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|5
|Лацио
|38
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|6
|Милан
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|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
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|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
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|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
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|38
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|Болонья
|38
|39
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|Кальяри
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|СПАЛ
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|Кротоне
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