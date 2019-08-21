Краневиттер может стать игроком "Болоньи"

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Краневиттер может стать игроком "Болоньи"

"Болонья" интересуется полузащитником "Зенита" Матиасом Краневиттером. Об этом сообщает calciomercato24.com.

По данным источника, 26-летний футболист является основной трансферной целью итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист, в скором времени, перейдет в "Галатасарай".

Полузащитник перешел в "Зенит" в 2017 году, однако так и не смог стать футболистом основы. Летом этого года Семак заявил, что клуб ищет для футболиста новую команду. 

За два сезона в "Зените" футболист в 27 матчах не забил ни одного мяча.

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