Краневиттер может стать игроком "Болоньи"

"Болонья" интересуется полузащитником "Зенита" Матиасом Краневиттером. Об этом сообщает calciomercato24.com.

По данным источника, 26-летний футболист является основной трансферной целью итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист, в скором времени, перейдет в "Галатасарай".

Полузащитник перешел в "Зенит" в 2017 году, однако так и не смог стать футболистом основы. Летом этого года Семак заявил, что клуб ищет для футболиста новую команду.

За два сезона в "Зените" футболист в 27 матчах не забил ни одного мяча.

Не пропустите: СМИ: "Зенит" предложит 30 миллионов евро за братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru