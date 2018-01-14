Краневиттер: "Не хотел бы встретиться с "Атлетико" в Лиге Европы"

Полузащитник питерского "Зенита" Матиас Краневиттер не хочет встречи против своего бывшего клуба мадридского "Атлетико" в Лиге Европы.

"Хотел ли бы встретиться с "Атлетико" на какой-то из стадий ЛЕ? Признаться честно, я надеюсь, что мы не встретимся с ними в ближайшее время. У "Атлетико" - сильные игроки и не хотелось бы соревноваться с ними на ранних стадиях. Правда, в Лиге Европы уже не осталось слабых команд и любая может дойти до финала. Наша задача - чтобы финалистом стал "Зенит", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Зенит" может заменить Манчини на Сарри. | soccernews.ru