Краневиттер не поможет "Зениту" в матчах с "Утрехтом"

Полузащитник питерского "Зенита" Матиас Краневиттер не поможет своей команды в матчах Лиги Европы против нидерландского "Утрехта".

Об этом, как информирует чемпионат.com, сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых". В частности, было сказано: "Зенит" не успел заявить Матиаса Краневиттера. Сроки истекли еще до того, как игрок был приобретен, поэтому на этот отдельный этап Лиги Европы мы не сможем на него рассчитывать. Если "Зенит" выйдет в групповой этап, то мы его заявим".

Напомним, "Зенит" желает расстаться с Дзюбой. | soccernews.ru