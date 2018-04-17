Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"

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Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"Полузащитник питерского "Зенита" Матиас Краневиттер оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

"Зенит" очень сильно изменился. В команду пришло много молодых игроков, особенно в ходе летнего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру.

Несмотря на то что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу Чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займем первого места в чемпионате России", - цитирует 24-летнего хавбека Bobsoccer.

Напомним, Ловчев назвал двух отечественных специалистов, способных заменить Манчини в "Зените". | soccernews.ru

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