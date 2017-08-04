Краневиттер пройдет медосмотр в "Зените" в субботу



Аргентинский полузащитник "Атлетико" Матиас Краневиттер перейдет в "Зенит", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист в субботу прилетит в Россию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с питерским клубом личный контракт. Сумма трансфера 24-летнего хавбека составит 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что этим летом "Зенит" уже приобрел трех аргентинцев: полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

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