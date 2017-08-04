Краневиттер пройдет медосмотр в "Зените" в субботу

Теги атлетико мадридзенит санкт-петербургматиас краневиттер

Краневиттер пройдет медосмотр в "Зените" в субботу
Аргентинский полузащитник "Атлетико" Матиас Краневиттер перейдет в "Зенит", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист в субботу прилетит в Россию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с питерским клубом личный контракт. Сумма трансфера 24-летнего хавбека составит 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что этим летом "Зенит" уже приобрел трех аргентинцев: полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

Не пропустите: Агент: "Шансы на переход Краневиттера в "Зенит" велики, но он также интересен ЦСКА и "Спартаку". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов