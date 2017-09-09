Краневиттер рассказал о ходе переговоров с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал о том, как проходил его трансфер в российский клуб. По словам хавбека, петербуржцы быстро договорились о трансфере с "Атлетико".

"Переговоры действительно получились короткими. "Зенит" и "Атлетико" быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко", - сказал он.

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