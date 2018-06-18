Краневиттер сделал прогноз на победителя ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сделал прогноз на победителя Чемпионата Мира 2018 года.

"На групповом этапе, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми. Кто победит? Конечно, Аргентина" - цитирует Краневиттера официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что "альбиселесте" стартовали на мундиале с ничьей в матче с Исландией, на групповом этапе аргентинцам ещё предстоит сыграть с Хорватией и Нигерией.

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